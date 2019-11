Ученые назвали новые способы продления жизни

Все без исключения живые существа с возрастом утрачивают свое здоровье - их начинают беспокоить, например, почечная или сердечная недостаточность, ожирение, заново «всплывают» болезни, перенесенные в юности.

Ученые утверждают, что почти в 100% случаев заболевания взаимосвязаны, однако медики не обращают на это внимания и каждый недуг лечат по отдельности.

В результате человек получает убойную дозу лекарств - они лечат один орган, но наносят колоссальный вред другим.

Чтобы избежать этого, а также увеличить продолжительность жизни, ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы провели на подопытных мышах несколько специальных «генных терапий», сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выяснилось, что при добавлении гена, который «заставляет» определенные белки вырабатываться активнее, грызуны становятся бодрее, сбрасывают лишний вес. При добавлении другого состояние мышей с сердечной и почечной недостаточностью улучшается примерно на 60%.

Если же соединить эти гены, то возрастные заболевания уменьшатся почти на 75%. Однако ученые отмечают, произведенные генные изменения не могут передаваться от одного человека к другому по наследству, ребенок получит первоначальные гены родителя.