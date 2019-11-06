На Украине расследуют дело с «дырявыми» бронежилетами

На Украине расследуют громкое уголовное дело, связанное с махинациями в вооруженных силах. Пятерых высокопоставленных чиновников украинского министерства обороны подозреваются в закупке тысяч некачественных бронежилетов на сумму около 100 миллионов гривен.

В пересчете на российские рубли сумма равна примерно четверти миллиарда. По данным проверки, практически 80% приобретенной амуниции не соответствуют самым минимальным заявленным характеристикам, не выдерживая попадания даже из не самого бронебойного оружия. Однако брак по неустановленной причине проявляется только в сырую погоду. Об этом сообщает «112.ua».

Следственные органы страны предполагают, что о дефекте было известно заранее, но закупку прекращать не стали. В настоящий момент правоохранители решают вопрос об избрании захваченным меры пресечения.