На Украине пропали материалы по «делам Майдана»

В отношении следователей управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело, после того как выяснилось, что они потеряли материалы по «делам Майдана». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на директора Госбюро расследований Романа Трубу.

В частности, он уточнил, что одним из фигурантов дела стал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Мы получили обращение о внесении сведений о следователях управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов уголовных производств», - заявил Труба во время брифинга для журналистов.

«Украинская правда» также пишет, ссылаясь на экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, что Горбатюк не просто потерял, а «украл два тома оригиналов уголовного производства».

Если верить словам Портнова, то «потерянные» тома касаются расстрелов сотрудников милиции.

Помимо этого, Труба написал колонку для «Украинской правды», в которой сообщил, что 20 ноября все производства, которые не завершены прокуратурой, перейдут в другие правоохранительные органы - Государственное бюро расследований в их числе. Ему предстоит и расследовать «дела Майдана».

В связи с передачей дел, по словам Трубы, пять лет расследования (а это пять тысяч томов) надо будет «отмотать назад и исследовать с самого начала».