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«Я - свободный человек»: Maruv отреагировала на скандал вокруг награды от «MTV Россия»

Вадим Иванов
09:13 06.11.2019
В этой номинации украинская исполнительница обошла группу Little Big, рэперов Face и Noize MC и певицу Zivert.
«Я - свободный человек»: Maruv отреагировала на скандал вокруг награды от «MTV Россия»
© Фото: maruvofficial, instagram

Певица Maruv прокомментировала скандал, который случился в медиапространстве после того, как ей вручили награду в номинации «Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия"». Это произошло на церемонии MTV Eurоpe Music Awards.

В борьбе за награду украинская исполнительница обошла группу Little Big, рэперов Face и Noize MC и певицу Zivert.

«Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству», - написала певица.

Maruv на странице в Instagram напомнила, что в 2018 году победил в этой номинации, к примеру, артист из Казахстана Jah Khalib.

Обладателями титула «Лучший российский исполнитель» действительно далеко не всегда становились отечественные певцы. К примеру, на церемонии MTV Video Music Awards 1999 российских «Линду», «Мумий Тролля» и «Отпетых мошенников» обошел Рики Мартин, при том что в номинации также значились еще и «The Offspring» и Бритни Спирс.

Maruv в своем посте добавила, что MTV Russia является единственным филиалом глобального телеканала на постсоветском пространстве и называется так, поскольку находится именно в России, но на нем ротируется огромное количество артистов со всего мира, особенно из стран СНГ.

«Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка», - гневно закончила артистка свое сообщение.

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