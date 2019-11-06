МВД Таджикистана показало кадры с места перестрелки с боевиками на погранзаставе

Опубликованы кадры с места нападения на погранзаставу на таджикско-узбекской границе. Инцидент произошел в ночь на 6 ноября.

© МВД Республики Таджикистан

На представленных фото видны масштаб причиненных атакой разрушений, тела нападавших, несколько ликвидированных и один захваченный. Также сильно пострадали автомобили, на которых, предположительно, приехали боевики: у одного из них деформирован кузов, второй же сгорел дотла. Вокруг места столкновения разбросаны оружие и большое количество различных мелких предметов. Фото с погранзаставы опубликовано министерством внутренних дел Таджикистана.

© МВД Республики Таджикистан

Напомним, вооруженная группа из 20 неизвестных совершила нападение на пост на границе Таджикистана и Узбекистана. В ходе начавшейся перестрелки 15 боевиков были ликвидированы, еще пятеро захвачены. Погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник местного МВД.