Жителям Земли предрекли «неописуемые страдания»

«Предупреждение об экстремальной климатической ситуации» - статья под таким названием появилась в научном журнале BioScience, под ней поставили подписи свыше 11 тысяч ученых из разных стран мира.

Документ создан на основе информации, полученной в результате наблюдений, которые продолжались более 40 лет. Все это время ученые исследовали температуру поверхности Земли, массу таяния льдов, рост населения планеты, потребление энергии, сокращение растительности, выбросы углекислого газа и многое другое.

Итог, который получили специалисты, оказался неутешительным. По словам одного из авторов документа Университета Сиднея, Томаса Ньюсома, если человечество в скором времени не попытается предпринять меры по улучшению экологической ситуации, жителей планеты ждут «неописуемые страдания».

Ученые утверждают, что предупредить население Земли - это их моральный долг. Они и сами не ожидали, что климатические изменения будут происходить с такой скоростью. Кардинально исправить ситуацию, уверены эксперты, уже нельзя, но можно принять меры для улучшения положения.

Чтобы замедлить глобальное потепление, утверждают ученые, человечеству необходимо начать заменять ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, вводить высокие налоги на углерод, останавливать массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи.