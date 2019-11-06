Во время перестрелки на погранзаставе на границе Таджикистана были захвачены пятеро боевиков

Вооруженная группа из 20 неизвестных атаковала пограничную заставу на границе Таджикистана и Узбекистана. Нападение было совершено в ночь на 6 ноября, и в результате него пограничники захватили пятерых атаковавших. Еще 15 были уничтожены.

Инцидент случился на заставе №4 «Ишкобод» войсковой части погранотряда «Султанабад». По данным Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, нападавшим удалось захватить пять единиц оружия, но в результате слаженных действий военнослужащих окончательно завершить нападение им не удалось.

Пятерых боевиков захватили живыми, еще 15 уничтожили. Также в перестрелке погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана. В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, и ведется расследование.