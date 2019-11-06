Эксперты составили рейтинг профессий будущего

Первое место в списке профессий будущего занимают биоинженеры – это те, кто в целях развития медицины занимается изучением и изменением свойств живого организма. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Вторыми по счету стали биофармакологи – они придумывают новые лечебные биопрепараты и создают их при помощи живых биологических систем и тканей организмов.

Следующие в рейтинге – биоинформатики. Это те люди, которые с помощью специально разработанных программ изучают и анализируют данные в биологии и фармакологии.

Четвертую и пятую строчку занимают проектировщики «умной среды» и специалисты по робототехнике.

Также в список вошли специалисты по кибербезопасности, альтернативной энергетике, нейропсихологии, программисты, инженеры, архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.