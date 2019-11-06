При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
Группа неопознанных вооруженных лиц напала на погранзаставу №4 «Ишкобод», но в результате грамотных действий военнослужащих не смогла захватить пост.
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Неизвестные вооруженные лица атаковали пограничную заставу на границе Таджикистана и Узбекистана. В ходе столкновения удалось ликвидировать 15 нападавших и еще пятерых захватить. Погибли при этом двое силовиков.
Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Группа общей численностью в 20 человек в масках напала на заставу №4 «Ишкобод» в войсковой части погранотряда «Султанабад», но получила отпор.
По сведениям Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, в настоящий момент на месте работают сотрудники следственных органов, проводящие необходимые оперативные мероприятия.