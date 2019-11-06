Генпрокурор Украины заявил, что общество требует «посадок и крови»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови». Причиной он назвал подрыв доверия к власти. Рябошапка подчеркнул, что при этом необходимы достаточно серьезные и масштабные мероприятия.

«Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причем, громкими посадками. Общество требует крови, общество требует посадок», - отметил генпрокурор в интервью «Левому берегу».

Рябошапка подчеркнул, что сложившаяся ситуация связана с усталостью украинского общества от несправедливости.

Ранее Рябошапка сообщил, что при необходимости готов арестовать бывшего украинского президента Петра Порошенко прямо на заседании Верховной рады. По словам генпрокурора, в парламенте «неприкасаемых нет».