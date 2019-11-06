Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана.

Нападение группа из 20 человек в масках совершила в ночь на среду. В результате столкновений погибли двое силовиков, ликвидированы 15 преступников, еще 5 захвачены.

«В ночь на 6 ноября 2019 года в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», - говорится в сообщении ГКНБ.

Также, по информации Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, нападавшие захватили 5 единиц огнестрельного оружия.

В настоящее время на месте ЧП создана оперативно-следственная группа, ведется расследование.