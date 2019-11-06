Ученые обнаружили новую опасность курения

Курение удваивает риски заболеть шизофренией и депрессией. К такому выводу пришли генетики из Великобритании, проанализировав ДНК более полумиллиона своих соотечественников.

Согласно исследованию, страдающие шизофренией и депрессией курят намного чаще, чем люди, не имеющие подобных заболеваний. Кроме того, курение в 2,27 раза увеличивает риск стать шизофреником и почти в два раза – получить хроническую депрессию.

Чем вызвана такая взаимосвязь, ученым доподлинно выяснить не удалось. Однако они предполагают, что никотин может нарушать работу серотонина и дофамина – двух сигнальных молекул мозга. Именно это и может спровоцировать развитие опасных болезней психики, говорится в исследовании, опубликованным журналом Psychological Medicine.

Ранее ученые выявили связь между храпом и онкологией. Страдающие апноэ (остановкой дыхания во сне) женщины болели раком чаще на 2,8%, мужчины – на 1,7%.