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Представитель МакSим раскрыла подробности «нетрезвого» концерта в Казани: видео

Егор Левин
06:36 06.11.2019
Комментарии о «нетрезвом» концерте появились после публикации его видеозаписей, на которых, по мнению некоторых фанатов, певица совершала странные движения и постоянно запиналась.
© Видео: admin_anshlak, Instagram © Фото: Anatoly Lomohov, Globallookpress

В Сети опубликовали видеозаписи концертного выступления певицы МакSим в Казани, на котором она вела себя, по мнению отдельных поклонников, странным образом. Они обратили внимание на ее поведение на сцене и непонятные движения.

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала данные сообщения, заявив, что с певицей все было в порядке, а поклонники решили поэксплуатировать тему «нетрезвых» выступлений эстрадных звезд.

«Одна какая-то девочка написала свое недовольство. Ей, видите ли, так показалось», - цитирует заявление Соколовой РИА Новости.

Сообщения возникли после того, как на видео из зрительного зала пользователи отметили, что во время выступления МакSим запиналась и совершала странные движения руками, а ее взгляд был «пустым».

Директор подчеркнула, что на казанском концерте был аншлаг, и подавляющее большинство зрителей осталось довольно. Многие фанаты поблагодарили певицу за выступление, а пресса, по мнению директора, искусственно раздувает шумиху вокруг концерта.

Напомним, еще не так давно МакSим оправилась от серьезной автоаварии. По дороге в аэропорт она попала в ДТП и получила множественные травмы и была госпитализирована в московскую клинику частным самолетом.

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