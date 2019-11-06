В Приморье подготовили к выпуску в море последнюю группу белух: видео

Утром 6 ноября в Приморье возобновили погрузку на судно последней партии белух из «китовой тюрьмы». Об этом сообщили в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Операция по спасению морских животных началась еще во вторник, 5 ноября, но ее пришлось прервать из-за сильного ветра. Животные ночевали на теплоходе. В настоящее время в ваннах, в которых их перевозят, поменяли воду.

Ученые утверждают, что состояние 50 оставшихся млекопитающих хорошее: они в меру активны и готовы отправиться в Лазовский заповедник, в акваторию Японского моря.

Скандал вокруг китов разгорелся год назад, когда экологи заявили, что в бухте Средняя в ужасных условиях содержатся белухи и косатки, незаконно отловленные для последующей продажи в Китай.

Впоследствии информация подтвердилась. Против компаний, которые в этом участвовали, завели уголовное дело. Животных было решено вернуть в естественную среду обитания. Первую группу китов освободили ещё в июне.