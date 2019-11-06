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Дорога жизни: как военная полиция РФ завершила второе патрулирование в Сирии

Павел Ремнев
04:54 06.11.2019
Патруль начал свое движение от пункта таможенного перехода Айлишар. Бронемашины объезжают крупные населенные пункты, чтобы не беспокоить людей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российская военная полиция и турецкие пограничники завершили второе совместное патрулирование вдоль границы на севере Сирии. Патруль, в состав которого вошли 8 единиц техники и около 50 военнослужащих от обеих стран, стартовал от пункта таможенного перехода Айлишар. За два часа были проинспектированы сразу несколько населенных пунктов.

Боевые самолеты в небе патрулируют этот район регулярно, а на границе встречаются российские и турецкие офицеры - перед каждым выездом они делают последние исправления в маршруте патрулирования.

Пока решается вопрос, через какие деревни пройдет совместный патруль, турецкий военнослужащий фотографирует «Тигр» военной полиции. Для курдских журналистов этот момент является историческим, поскольку совместный патруль впервые идет по территории Кобани.

Турецкие патрульные заезжают на сирийскую территорию на бронеавтомобилях Kirpi и Kirpi II - это облегченная модификация. Однако весит такая машина почти 20 тонн, а ее ширина составляет около трех метров. Для сравнения: российский «Тигр» намного легче и мобильнее, машина весит около пяти тонн. Эти бронеавтомобили прикрывают турецкие броневики, оставшиеся в центре колонны.

Задача турецких патрульных на севере Сирии - удостовериться, что курды отвели свои вооруженные формирования от границы на 32 километра вглубь страны. Бронемашины объезжают крупные населенные пункты, чтобы не беспокоить людей. По дороге встречаются небольшие деревни: еще две недели назад они стояли пустыми, а люди, спасаясь от террористов, бежали из этого района. Когда российские полицейские начали патрулирование окрестности, то местные жители вернулись.

«По нам стреляли террористы, даже когда мы бежали из наших домов. Удалось вернуться только сейчас, и очень хорошо, что российские военные здесь и нам помогают. Сейчас стало как до войны, спокойно», - рассказал местный житель Омар Мухаммед Али.

Обратный путь колонны проходит по другой дороге: по условиям соглашения, патруль не должен удаляться от границы больше чем на 10 километров.

«Патрулирование прошло. На пункте пропуска провели небольшие переговоры, определили порядок связи и движения. Все прошло в штатном режиме», - отметил офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков.

Совместные патрули военнослужащих двух стран будут проводиться дважды в неделю, а колонны бронетехники российской военной полиции будут выходить на маршруты каждый день.

О совместном патрулировании президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились 22 октября в Сочи. План по выходу из кризиса на северо-востоке Сирийской Арабской Республики возник после начала 9 октября турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдов.

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