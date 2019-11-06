Врачи объяснили, почему йогурт на завтрак вреден

Завтрак, в составе которого один лишь йогурт, вреден для здоровья. В этом убеждена врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева.

По ее словам, йогурт покидает желудок слишком быстро – максимум за 20 минут, но орган все еще продолжает работать и может выделять ферменты и соляную кислоту.

«Это уже не полезная еда, а вредное воздействие», - цитирует Болатчиеву РИА Новости.

Врач отмечает, что йогурты полезнее употреблять на завтрак либо в сочетании с другими продуктами, либо между отдельными приемами пищи.

Наиболее оптимальной едой после пробуждения считается овсяная каша, которая находится в желудке длительное время и защищает его от раздражения ферментами и соляной кислотой.

Ранее сообщалось, что употребление сухих завтраков может вызвать у детей отравление и привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Содержащийся в популярном продукте сахар также способен привести к ожирению.