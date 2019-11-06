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В США посчитали военной угрозой развитие ИИ в России

Анна Касаткина
05:48 06.11.2019
По словам министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера, в мире началась новая гонка, сопоставимая с борьбой за лидерство в космосе в 50-70-е годы прошлого века.
В США посчитали военной угрозой развитие ИИ в России
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Министр обороны РФ Марк Эспер заявил, что США необходимо вырвать превосходство по применению искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере у России и Китая. Текущую ситуацию он сравнил с космической гонкой между СССР и Штатами в прошлом веке.

По словам Эспера, в первую очередь Пентагону следует обратить внимание на Китай, который «собирается быть мировым лидером в ИИ к 2030 году». Он уточнил, что в Китае строят полностью автономные ударные механизмы, включая подводные лодки, а также создали «систему слежки XXI века».

Что касается России, то, по его мнению, Москва «готова использовать последние технологии против демократических стран».

«Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», - цитирует Эспера РИА Новости.

Министр обороны выразил уверенность, что в будущем ИИ будет на вооружении у армий по всему миру.

«Наши противники не замедляют темп, и мы тоже не должны его замедлять», - добавил он.

В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о последних исследованиях российского военного технополиса «Эра». Он отметил, что особое внимание уделяется разработкам в сфере искусственного интеллекта.

О значении ИИ для мира ранее также упомянул президент России Владимир Путин. Глава государства уверен, что обладание подобными технологиями дает преимущество, несопоставимое даже с ядерным оружием.

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