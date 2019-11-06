Единственной миротворческой бригаде ВС РФ присвоили почетное название

Александрийский полк, который сформировали в 18 веке, прошел три турецких и четыре польских кампании, участвовал в войне с Наполеоном. За редкую храбрость в бою в народе полк прозвали «Бессмертные гусары».

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