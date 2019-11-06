Глава Нацкомиссии рассказал о «раковой опухоли» в экономике Украины

Разный тариф на электроэнергию для промышленности и населения Украины является «раковой опухолью» ее экономики. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

По его словам, низкая стоимость энергии для потребителя – это «самообман», так как остаток цены компенсируется в стоимости товаров: например, хлебозавод, который платит за электричество больше, завышает цену на хлеб.

«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование», - сказал Тарасюк в эфире телеканала ICTV.

Он считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является уравнивание стоимости электроэнергии предпринимателей и населения. Произойти это должно в долгосрочной или даже среднесрочной перспективе, добавил Тарасюк.