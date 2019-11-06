СМИ: в МВД решили заглушить сотовую связь в тюрьмах

Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором проработают вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений. Целью данного нововведения является борьба с дистанционным мошенничеством.

Ожидается, что в Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому операторы будут обязаны перестать обслуживание определенных телефонных номеров.

Соответствующее поручение коллегия МВД выдала по итогам заседания, которое прошло 1 ноября. Теперь ведомствам предстоит проработать соответствующий вопрос до 30 июля 2020 года.

По словам заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, речь идет о нескольких законах: «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания...», а также «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых...».

«С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.», - цитирует его РБК.

Хинштейн подчернкул, что, несмотря на запрет использования гаджетов в исправительных учреждениях, ежегодно там изымается почти 60 тысяч телефонов.