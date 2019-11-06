В мире аналогов нет: новейший российский ледокол «Обь» отправляется в порт Сабетта

Новый российский ледокол «Обь» прибыл в Мурманск, где на нем торжественно подняли государственный флаг. Дальше ему предстоит отправиться к постоянному месту работы – в порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

Аналогов оборудованию, установленному на «Оби», в мировом флоте не существует. Движительный комплекс – инновационный, четырехтактный, с гребными винтами как в носовой части, так и в кормовой. Эти особенности позволяют судну быть маневренным: оно может идти боком и в любую сторону даже во льду толщиной в 1,5 метра.

«Мы решили сделать это судно самым современным, у него самые современные дизеля, которые (находятся) в Книге рекордов Гиннесса», - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Вертолетная площадка на ледоколе отсутствует, так как «Обь» - портовое судно. Вместо этого у него есть специальный кран для операций по погрузке и выгрузке оборудования в контейнерах. Грузоподъемность крана составляет 25 тонн, вылет стрелы – 22 метра. Кран может работать при температурах до минус 40 градусов.

Экипаж судна составляет 19 человек, принять на борт оно может еще 11. Помимо кают, камбуза и столовой, ледокол оборудован спортзалом, душевыми, сауной и даже бассейном.

«Бассейн набирается забортной водой, соленой. Правда, подогревается», - объясняет старший помощник капитана Виталий Песин.

Ледокол «Обь» является многофункциональным: помимо транспортировки и буксировки, ему под силу эскортные операции, борьба с разливами нефти и пожарами на судах и портовых сооружениях. Однако главная его задача – поддержание судоходства в зимнее время и обеспечение проводки крупнотоннажных судов в арктическом порту Сабетта. Курс на Ямал экипаж возьмет 7 ноября.