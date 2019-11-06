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NI: США должны признать Крым для улучшения отношений с РФ

Наталия Майорова
02:58 06.11.2019
Бывший сотрудник дипломатической службы США отметил, что раньше Вашингтон применял санкции, стремясь таким образом добиться компромисса, однако меры против РФ не возымели должного эффекта.
NI: США должны признать Крым для улучшения отношений с РФ
© Фото: pixabay

Экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил, что США следует признать российский статус Крыма, поскольку этот шаг является одним из ключевых на пути к улучшению отношений между РФ и Западом.

По его мнению, раньше Вашингтон применял санкции, стремясь таким образом добиться компромисса, однако меры против РФ не возымели должного эффекта.

Ортблад отметил, что признание Крыма российским является разумным, поскольку население полуострова всегда в значительной степени было русскоязычным. Более того, в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, эксперт обратил внимание на историческую общность Крыма и России.

Ортблад указал также и на другие шаги, способные, по его мнению, возродить отношения между РФ и Западом: возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли НАТО, а также активизацию программ обмена студентами.

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого большая часть местных жителей решила воссоединиться с РФ.

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