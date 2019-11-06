СМИ: страны Запада встревожены интеграцией России и Белоруссии

Страны Запада обеспокоены возможной интеграцией России и Белоруссии и укреплением нового Союзного государства. По мнению политиков, это может привести «к изменению баланса сил в Европе», пишут американские СМИ.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович полагает, что Россия, возможно, «пытается вынудить» Белоруссию объединиться. Поэтому, по его словам, Евросоюзу нужно «поддержать ее суверенитет».

В свою очередь экс-помощник министра обороны США и заместитель генерального секретаря НАТО с 2012 по 2016 годы Александр Вершбоу считает, что Белоруссия не пойдет на сближение с ЕС, как это сделали Украина или Грузия, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Вершбоу отметил, что Западу следует налаживать контакты с Минском осторожно, поскольку создание впечатления о тесных связях «привело бы к результатам, обратным желаемым, и вызвало бы жесткую реакцию России».

В конце прошлого года Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблем и развитию интеграции. Утвердить программу интеграции президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже к 8 декабря, ранее заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.