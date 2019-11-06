Случайно нажали кнопку: тревога в аэропорту Амстердама оказалась ложной

Тревога на борту самолета в голландском аэропорту Схипхол сработала случайно. Все пассажиры в настоящее время находятся в безопасности и ожидают вылета. Об этом сообщили в авиакомпании Air Europa.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Авиакомпания принесла всем пассажирам свои извинения.

Сегодня, 6 ноября, в СМИ появилась информация о том, что на борту самолета, следующего из Амстердама в Мадрид, произошло ЧП. Нидерландская военная полиция приступила к расследованию «подозрительной ситуации». Также сообщалось, что в аэропорту Схипхол была введена третья степень опасности, означающая «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета».

Некоторые СМИ предположили, что на борту воздушного судна якобы находится злоумышленник, угрожающий пассажирам. Однако эта версия не подтвердилась.