Назван главный симптом развития рака печени
Чувство слишком быстрого насыщения во время еды - основной, но не единственный симптом онкологии. Эксперты убеждены, что потеря веса или пожелтение белков глаз также могут свидетельствовать о развитии рака.
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Чрезмерно быстрое насыщение во время приема пищи может свидетельствовать о развитии рака печени. К такому выводу пришли специалисты центра Исследования рака Великобритании.
В частности, из-за опухоли в печени может повышаться давление. В связи с этим, жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, после чего наступает ложное ощущение сытости.
Также к симптомам развития онкологии можно отнести потерю веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость, сообщает Express.
Ранее американские исследователи обнаружили белок, способствующий распространению раковых клеток в мозгу. Благодаря этому открытию у ученых появится возможность разработать новые методы предотвращения образования метастазов.