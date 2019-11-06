Назван главный симптом развития рака печени

Чрезмерно быстрое насыщение во время приема пищи может свидетельствовать о развитии рака печени. К такому выводу пришли специалисты центра Исследования рака Великобритании.

В частности, из-за опухоли в печени может повышаться давление. В связи с этим, жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, после чего наступает ложное ощущение сытости.

Также к симптомам развития онкологии можно отнести потерю веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость, сообщает Express.

Ранее американские исследователи обнаружили белок, способствующий распространению раковых клеток в мозгу. Благодаря этому открытию у ученых появится возможность разработать новые методы предотвращения образования метастазов.