СМИ: человек с ножом угрожает захватом самолета в аэропорту Амстердама

В голландском аэропорту Схипхол введен режим ЧС. Об этом говорится в сообщении военной полиции, которая несет ответственность за охрану воздушной гавани.

О том, что стало причиной произошедшего, местные экстренные службы пока официально не объявляли. В военной полиции лишь сообщили, что это связано с «подозрительной ситуацией» на борту одного из самолетов.

Обстановке в аэропорту присвоена третья степень опасности, означающая «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета». На место уже прибыли несколько машин пожарной охраны и скорой помощи, пишет NL Times.

В то же время, некоторые СМИ распространили информацию, что введение чрезвычайного режима в Схипхоле связано с захватом самолета, который должен был лететь рейсом UX 1094 из Амстердама в Мадрид. По данным журналистов, человек с ножом якобы угрожает пассажирам воздушного судна. Официального подтверждения этих сообщений пока не было.