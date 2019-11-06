Тысяча человек на борту: российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель возле Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» сел на мель возле берегов Стокгольма. Как сообщает береговая охрана Швеции, на борту судна находятся свыше тысячи человек. Никто из них не пострадал.

Сигнал о происшествии местные экстренные службы получили около 18.00 по местному времени (20.00 мск). В настоящий момент судно обесточено. Сейчас на «Принцессе Анастасии» работают спасатели.

По данным Expressen, пароход направлялся в Хельсинки, откуда затем должен был выйти в Санкт-Петербург.