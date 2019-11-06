Выманили через фишинговый сайт: брат Нигматуллина об обмане с билетами на «Локо» -«Ювентус»

В скандал с фальшивыми билетами на матч «Локомтив» - «Ювентус» попал и родной брат бывшего вратаря «Локо» Руслана Нигматуллина Рамиль. Он рассказал «Звезде», как приобрел подделку.

«У нас футбольная семья. Мой младший сын занимается футболом и очень хотел посмотреть, как играет Роналду. Я дал задание своей помощнице купить билеты. Она зашла на сайт «Локомотива», то есть она считала, что зашла на сайт клуба. Сейчас мы уже понимаем, что это фишинговый сайт. И купила билеты. Билеты не дешевые: 45 тысяч потратили на 3 билета», - рассказал Рамиль Нигматуллин.

По словам родственника вратаря, он с семьей прилетел в Москву из Казани, поселился в гостинице. И сегодня вечером отправился смотреть долгожданный матч. Но на «РЖД Арену» Нигматуллина и других болельщиков не пустили.

© Рамиль Нигматуллин

«Приехали сюда из Казани. Поселились в гостинице. Месяц ждали этого события. Пришли сюда (на стадион). А нас развернули и сказали: “Ребята, у вас фальшивые билеты”. Хочу обратить внимание, что таких, как я, было много. Огромная куча народу, которых разворачивали. Там даже была какая-то комиссия по разбору на месте», - описал ситуацию перед матчем Нигматуллин.

Ранее в соцсетях появилась информация, что болельщиков не пускают на матч «Локомотив» - «Ювентус» из-за того, что те купили фальшивые билеты. Люди рассказывали, что потратили большие деньги, но так и не попали на стадион.