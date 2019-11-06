Ученые нашли причину развития рака

Американские исследователи обнаружили белок, способствующий распространению раковых клеток в мозгу. Благодаря этому открытию у ученых появится возможность разработать новые методы предотвращения метастаз.

Речь идет о белке CEMIP: он заставляет кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки в мозгу вырабатывать воспалительные молекулы. Они, в свою очередь, способствуют выживанию и размножению раковых клеток с последующим образованием опухолей головного мозга.

Исследователи провели эксперименты над животными и выяснили, что блокирование CEMIP тормозило развитие метастаз.

По данным пресс-релиза на MedicalXpress, большинство случаев смерти от рака связано именно со вторичными опухолевыми очагами, образующимися в жизненно важных органах. Метастазы в мозгу являются наиболее агрессивными и ежегодно развиваются у 200 тысяч больных раком - и это только в США.

Ученые убеждены, что теперь появится шанс оценить риск развития метастаз по уровню CEMIP.

Ранее британские исследователи выяснили, что физиологическая старость в некоторых случаях может препятствовать развитию злокачественных опухолей. По мнению ученых, старение мешает разрастанию тканей путем деления клеток (пролиферации).