У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

У дочери российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили опухоль. Об этом 19-летняя девушка сообщила в «сториз» в своем Instagram.

Бухарова опубликовала соцсети фотоснимок из кабинета врача и сопроводила его подписью «опухоль вернулась».

«Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», - написала девушка в комментарии к публикации.

По словам Бухаровой, если ей придется удалять образование, она сделает себе татуировку. Девушка отмечает, что для нее это будет уже не первая подобная операция.

В прошлом году дочь известной артистки рассказывала о предстоящем хирургическом вмешательстве, однако не уточняла, с чем именно связан ее недуг.