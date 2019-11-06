Птичьи «паспорта» и радиопередатчики: как работает орнитологическая станция «Рыбачий» в парке «Куршская коса»

Полевой стационар биологической станции «Рыбачий» трудно обойти вниманием среди туристических маршрутов национального парка «Куршская коса» в Калининградской области. Именно здесь расположены самые большие среди стационарных орнитологических станций ловушки, в которые ежедневно попадают сотни птиц.

«Из года в год мы ловим птиц, мы знаем, как меняется их численность и не только здесь, потому что “Куршская коса” это практически мост, здесь всегда идет некий поток птиц. Но мы знаем, как меняется численность птиц на всем северо-западе России, включая Прибалтику, Финляндию. И это позволяет нам посмотреть, что происходит в птичьем мире», - рассказал «Звезде» старший научный сотрудник биологической станции «Рыбачий» зоологического института РАН Андрей Мухин.

Древние миграционные пути между Европой и Африкой регулярно приводят в парк «Куршская коса» пернатых примерно двухсот разных видов. Одних ученые снабжают миниатюрными радиопередатчиками, других почти невесомыми кольцами с уникальным номером на лапку.

Уникальное сочетание природных ландшафтов формировалось в этой местности со времен глубокой древности и сохраняется в первозданном виде до сих пор.

Гавриил Григоров работает фотокорреспондентом. В поисках удачных кадров он объехал всю страну. В парк Калининградскую область приехал именно ради «Куршской косы».

«Сейчас привлекает спокойствие в это время года, то что довольно все такое монотонное, в этом тоже есть своя изюминка», - поделился он своими впечатлениями.

Высота Мюллера и дюна Эфа, знаменитый «танцующий лес» и «поющие пески». В любое время года здесь бывают тысячи туристов ежедневно. Дикие животные - коренные обитатели этих мест - к такому вниманию относятся достаточно спокойно.

Один из последних проектов национального парка - велодорожка, которая пройдет через всю территорию российской части «Куршской косы». Выделить средства на строительство пообещал президент РФ Владимир Путин во время недавней встречи с общественниками в Калининградской области.

Приступить к реализации проекта планируется в следующем году. Скорость строительства - до двухсот метров в сутки. Так что выехать на «куршский велотракт» вполне возможно получится уже ближайшим летом.