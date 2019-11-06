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Медведев уволил замглавы Росавиации

Тамара Астапенкова
21:01 06.11.2019
Александр Ведерников входил в состав коллегии Федерального агентства воздушного транспорта.
Медведев уволил замглавы Росавиации
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Ведерникова по собственному желанию. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Распоряжение было подписано еще 31 октября, но опубликовано только в среду, 6 ноября. Александр Ведерников входил в состав коллегии Росавиации.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя природа и экологии Владимира Логинова. В распоряжении уточняется, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

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