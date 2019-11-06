Медведев уволил замглавы Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Ведерникова по собственному желанию. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Распоряжение было подписано еще 31 октября, но опубликовано только в среду, 6 ноября. Александр Ведерников входил в состав коллегии Росавиации.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя природа и экологии Владимира Логинова. В распоряжении уточняется, что чиновник покинул пост по собственному желанию.