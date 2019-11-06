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СМИ: власти Кипра отобрали у 9 россиян «золотые паспорта»

Тамара Астапенкова
20:08 06.11.2019
В списке также есть китайцы, камбоджийцы, кенийцы и граждане других государств.
СМИ: власти Кипра отобрали у 9 россиян «золотые паспорта»
© Фото: pixabay

Кипр объявил о начале процедуры аннулирования гражданства 26 обладателей так называемых «золотых паспортов». По данным СМИ, такое решение было принято после четырехчасового заседания правительства страны.

Кипрские паспорта эти люди получили по программе «гражданство в обмен на инвестиции», но обладателями документов, по мнению властей, стали незаконно.

Имена людей, чьи паспорта будут аннулированы, не разглашается. Сообщается, что из 26 человек 9 россиян. По данным издания, в списке также есть китайцы, камбоджийцы и граждане других государств. Журналисты предполагают, что «золотые паспорта» были получены после заключения девяти инвестиционных сделок, соответственно гражданства могут быть лишены 9 инвесторов и члены их семей, сообщает издание Cyprus Times.

По данным издания, количество аннулированных паспортов будет возрастать, поскольку правительство Кипра поручило МВД продолжить проверки всех лиц, получивших гражданство до 2018 года. Именно с этого года была ужесточена система проверки претендентов на кипрское гражданство.

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