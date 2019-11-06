Создатель «Джокера» раскрыл одну из главных тайн фильма

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс рассказал о судьбе соседки главного героя Артура Флека Софи, из-за которой начались споры поклонников фильма. По сюжету, Джокер, совершивший несколько убийств, просит помощи у Софи, но она прогоняет его. Неоднозначность ситуации в том, что после этого в кадре появляется только Джокер, идущий по коридору, а Софи зритель больше не видит.

«Говорю, как режиссер и как сценарист — он ее не убивал. Это была такая лакмусовая бумажка, которой зрители могли проверить его вменяемость», - приводит слова режиссера телеканал «360».

Большинство людей, с которыми разговаривал режиссер, осмыслили его идею о том, что Джокер убивает только тех, кто ему когда-то сделал больно. И люди поняли, что Софи осталась жива и Джокер ее не тронул, пояснил Тодд.