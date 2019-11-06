«Часть более широкого плана»: ветеран «Альфы» прокомментировал нападение на погранзаставу в Таджикистане

Нападение на погранзаставу № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад» на таджикско-узбекской границе связано с попыткой дестабилизации остановки в Таджикистане. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов, комментируя инцидент.

«Сама застава находится в районе основной автомобильной трассы, которая соединяет Душанбе и Узбекистан, это 60 километров почти строго на запад от Душанбе. А до границы с Афганистаном - порядка 300 километров. И возникает вопрос, как боевики добирались до места нападения. Что касается целей нападения, то, по моему мнению, во-первых, это дестабилизация обстановки и поддержание напряженности в Таджикистане», - сказал специалист.

При этом Попов напомнил, что в республике дислоцирована 201-я бригада, созданная, в том числе, для противостояния возможным массовым переходам боевиков из Афганистана в Таджикистан. По мнению подполковника запаса, нападение на военный объект могло быть не изолированным инцидентом, а частью более широкого плана.

«Судя по тому, как развивались события, второй целью нападения могла быть проба сил, разведка боем. Боевики посмотрели реакцию, отработали возможные направления движения. И, мне кажется, это была подготовка чего-то большего, чем сам этот инцидент. Третья возможная цель, которую преследовало "Исламское государство"* - это поддержание имиджа этой организации как действующей структуры, чтобы порадовать ее спонсоров, привлечь дополнительные средства и вербовать новых сторонников», - уверен эксперт.

Минувшей ночью 20 вооруженных человек в масках атаковали погранзаставу № 4 «Ишкобод» войсковой части погранотряда «Султанабад» на границе Таджикистана и Узбекистана. В завязавшейся перестрелке пограничники уничтожили 15 нападавших, еще пятерых удалось задержать.

В бою с радикалами погиби два силовика - один пограничник и один сотрудник МВД Таджикистана. На место происшествия оперативно выехала оперативно-следственная группа.

Позже в Комитете нацбезопасности Таджикистана сообщили, что совершившие нападение бандиты являются сторонниками ИГИЛ*.

*«Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ