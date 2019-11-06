Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Причиной экстренной госпитализации французской актрисы Катрин Денев стал ишемический инсульт. Об этом говорится в пресс-релизе агента артистки.

«Денев перенесла ишемический инсульт легкой степени, а значит, ее здоровье и состояние скоро восстановятся», - сказано в заявлении, сделанном агентом Клер Блондель по просьбе родственников Денев.

В сообщении также отмечается, что 76-летняя артистка возьмет короткий перерыв в работе: она снимается в картине Эммануэль Берко «Его жизнь», пишет AFP.

В среду, 6 ноября, стало известно о госпитализации Катрин Денев. Позже в СМИ появилась информация, что причиной плохого самочувствия артистки стало переутомление из-за слишком насыщенного графика.