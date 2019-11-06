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Разведение под вопросом: обстрел ВСУ Горловки поставил на грань срыва мирный процесс

Екатерина Габель
18:37 06.11.2019
Новую дату разведения сил и средств в Донбассе могут определить после заседания трехсторонней контактной группы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Украинские силовики в Донбассе обстреляли населенный пункт Петровское - третий пилотный участок, где должно произойти разведение сил ВСУ и ополченцев. Без этого не могут быть возобновлены переговоры в «нормандском формате». Под огнем оказалась и Горловка - город в Донецкой области, который обстреляла украинская артиллерия.

Киев уже несколько раз срывал разведение сил. Огонь на территориях, где перед отводом войск должно соблюдаться семидневное перемирие, опять ставит его под вопрос. Силовики обстреляли и другие населенные пункты.

В ДНР сообщают, что в результате обстрелов погиб ополченец. Трагедия произошла в населенном пункте Ленинское. В республике сегодня предложили Киеву начать отвод войск в районе Петровского 9 ноября. Дату определит трехсторонняя контактная группа, переговоры которой могут состояться уже послезавтра. 

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