За секунду до прибытия поезда: сотрудник метрополитена спас упавшего на рельсы пассажира

В США сотрудник службы безопасности метро в последнюю секунду спас человека, упавшего на рельсы. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter «Скоростной системы Зоны залива» (BART).

На кадрах видно, что один из пассажиров внезапно потерял равновесие и упал на рельсы прямо перед стремительно приближающимся поездом. На случившееся моментально отреагировал сотрудник службы безопасности, который схватил человека и затащил его обратно на платформу за доли секунды до прибытия состава.

«Наш скромный герой Джон О'Коннор спас человека», - говорится в комментарии BART под видео.

По данным компании, О'Коннор является опытным сотрудником, проработавшим в метрополитене более 20 лет.