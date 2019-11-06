За секунду до прибытия поезда: сотрудник метрополитена спас упавшего на рельсы пассажира
Один из пассажиров потерял равновесие и упал на рельсы перед приближающимся поездом, однако оперативные действия сотрудника метрополитена спасли ему жизнь.
© Видео: SFBART, Twitter © Фото: SFBART, Twitter
В США сотрудник службы безопасности метро в последнюю секунду спас человека, упавшего на рельсы. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter «Скоростной системы Зоны залива» (BART).
На кадрах видно, что один из пассажиров внезапно потерял равновесие и упал на рельсы прямо перед стремительно приближающимся поездом. На случившееся моментально отреагировал сотрудник службы безопасности, который схватил человека и затащил его обратно на платформу за доли секунды до прибытия состава.
«Наш скромный герой Джон О'Коннор спас человека», - говорится в комментарии BART под видео.
По данным компании, О'Коннор является опытным сотрудником, проработавшим в метрополитене более 20 лет.