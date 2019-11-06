«Укроборонпром» признал убыточными 40% своих предприятий

На Украине почти 40% оборонных предприятий являются убыточными, имеют крупные задолженности по зарплатам и глубокие проблемы финансово-управленческого подхода. Об этом заявил глава государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

«На данный момент есть 137 предприятий в составе “Укроборонпрома”, из них 21 - на временно оккупированных территориях. Из тех, что находятся на материковой части: 70 - прибыльные, 46 - убыточные предприятия», - заявил Абромавичус.

Глава «Укроборонпрома» добавил, что концерн находится в тяжелейшем состоянии, и страдает из-за снижения государственных заказов. Без поддержки государства, оборонные предприятия не смогут решить свои финансовые проблемы, считает Абромавичус.

«Только на 43 предприятиях людям должны 450 млн гривен (около $18,2 млн), вместе с налогами - 1,1 млрд гривен (около $44,5 млн), а вместе со спецпенсиями - 1,5 млрд гривен (около $60,7 млн)», - приводит слова Абромовичуса ТАСС.

Глава концерна предложил собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы решить вопрос «финансового оздоровления ВПК». Списать с предприятий долги и пересмотреть систему налогообложения поможет улучшить ситуацию в военно-промышленном комплексе, считает Абромовичус.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был шокирован результатами производственной деятельности завода имени В. А. Малышева. Оказалось, что предприятие с 2009 года выпустило для нужд ВСУ один танк.