Парад Победы и ВТС: в Москве состоялись переговоры глав Минобороны России и Индии

Индийские военнослужащие примут участие в параде на Красной площади 9 мая в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией. Об этом сегодня заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Москве.

Это первый визит Сингха в Россию в должности министра обороны Индии. Республика Индия - один из ключевых партнеров РФ в военно-технической сфере. Страна не только закупает у нас различные виды вооружения, но и создает совместные производства.

Встреча на таком уровне проводится уже в 19-й раз, но впервые, как заявил сегодня Сергей Шойгу, в новом формате.

«Республика Индия является одним из ключевых партнеров России в этой сфере. Отношения между нашими странами носят стратегический характер. Только что мы с министром обороны Индии провели обстоятельную беседу в узком составе и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Такие встречи накануне пленарного заседания стали доброй традицией. Сегодняшнее заседание проходит в новом формате, и мы рассматриваем вопросы взаимодействия и в военной, и в военно-технической области», - рассказал журналистам глава российского оборонного ведомства.

Дополнительный импульс для дальнейшего развития, в том числе военно-технического сотрудничества, придала недавняя встреча президентов России и Индии во Владивостоке. Как отметил Раджнатх Сингх, развитие отношений в военной сфере направлено лишь на усиление обороноспособности двух стран и никому не угрожает.

«У нас с Россией давнее сотрудничество. Наше партнерство - особо привилегированно и основано на взаимной заинтересованности в обеспечении мира и благополучия во всем мире. Частные встречи между лидерами наших стран свидетельствуют о глубине наших отношений, которые не нацелены против кого бы то ни было», - заверил министр обороны Индии.

На заседании межправительственной комиссии главы оборонных ведомств подвели итоги сотрудничества в уходящем году и обсудили реализацию планов на следующий. Согласно им, Россия и Индия планируют значительно расширить взаимоотношения в ВТС и наладить более тесные связи между компаниями военно-промышленного комплекса двух стран.