Врачи рассказали, кому может быть опасна хурма

Хурма не только очень вкусна, но и полезна для здоровья, утверждает фитотерапевт и нутрициолог Анжелика Дюваль. По ее словам, в плоде содержится большое количество микроэлементов, витаминов, особенно А, С и группы В.

«Эти витамины, которые особенно ценны осенью, поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций», - пояснила Дюваль.

Хурмой стоит лакомиться два-три раза в неделю. И лучше употреблять ее в свежем виде, не подвергая термической обработке. Полезные свойства сохраняет хурма и после разморозки, но повторно подвергать плод воздействию низких температур не стоит, считает нутрициолог.

«Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно употреблять при язвенной болезни. У нее хорошие антибактериальные свойства. Хурму можно есть при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Она рекомендована при проблемах с сердечно-сосудистой системой», - приводит слова Дюваль «Вечерняя Москва».

Однако при некоторых заболеваниях от употребления хурмы лучше отказаться. Не рекомендуется ее есть людям с проблемами поджелудочной железы, а также с камнеобразованием в почках, так как хурма обладает мочегонным эффектом.

С осторожностью стоит есть хурму диабетикам, поскольку в ней содержится достаточное количество сахара. Лучше всего ограничить потребление и позволять себе не больше одного плода в сутки, считает нутрициолог Наталья Прохорова.

«В больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина», - пояснила Прохорова.

Диетолог добавила, что здоровым людям можно есть два-три плода в сутки. Хурма содержит простые углеводы, и превышать эту дозу не рекомендуется.