«Летающее» такси сняли на видео возле Домодедово

Московский таксист, видимо, решил «переоборудовать» свой автомобиль в воздушное судно и заняться чартерными перевозками. Так, во всяком случае, некоторые пользователи Instagram в шутку прокомментировали видео, проявившееся в социальной сети.

На записи, снятой возле столичного аэропорта Домодедово, видно, что машина попала в необычное ДТП: транспортное средство лежит на разделяющем дорогу отбойнике, при этом «морда» автомобиля задрана вверх, благодаря чему такси напоминает взлетающий самолет.

«Рожденный летать ездить не может», - пошутил человек с никнеймом sukharek.

Стоит отметить, что не все пользователи соцсети с юмором отнеслись к увиденному. Некоторые высказали возмущение агрессивной манерой езды таксистов в Москве, приведя в пример случаи из жизни, и предположили, что водитель находился в «неадекватном состоянии».