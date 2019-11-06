Летопись героев: в Госдуме открылась выставка «Полководцы и военачальники Победы»
В Госдуме Российской Федерации открылась выставка «Полководцы и военачальники Победы». На стендах представлено огромное количество фотографий фронтовых лет - настоящая летопись героев.
Идея создания подобной экспозиции зародилась еще в начале зимы, вспоминает ведущая вечерних новостей телеканала «Звезда» Ирина Лосик. Было отобрано и обработано огромное количество материала, и сейчас он доступен всем желающим.
«Все эти выставки создаются не ради формальности. Свою историю надо знать, помнить имена героев, и необходимо, чтобы это знало молодое поколение», - отметила Ирина Лосик.
Особенностью данной экспозиции является неформальный подход к ее созданию, рассказала журналистам Лосик.
«Я надеюсь, что через такие выставки представителям молодого поколения будет проще изучать историю. Нам есть чем гордиться», - добавила ведущая «Звезды».
Подобные мероприятия должны стать частью планомерной работы по патриотическому воспитанию молодежи, считает Ирина Лосик.