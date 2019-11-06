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Политолог назвал причину возбуждения уголовных дел против Кличко

Роман Захаров
17:11 06.11.2019
По мнению Ивана Мезюхо, на мэра Киева ополчилось новое руководство Украины, однако далеко это противостояние не зайдет.
Политолог назвал причину возбуждения уголовных дел против Кличко
© Фото: Sergii Kharchenko, Globallookpress

Новая украинская власть в лице президента Владимира Зеленского и его команды объявила войну мэру Киева Виталию Кличко. Так политолог Иван Мезюхо прокомментировал сообщение о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела о госизмене и хищении денег против киевского градоначальника и двух его заместителей.

При этом специалист подчеркнул, что, по его мнению, эта «война» едва ли зайдет дальше, чем объявления об уголовном преследовании.

«Сам факт этого уголовного производства вредит электоральному имиджу Кличко. И эта новость служит очередным поводом для критики Кличко... Поэтому теперь ему придется оправдываться. Я сомневаюсь, что он сможет занять не оправдательную, а наступательную позицию», - сказал Мезюхо в беседе с RT.

Ранее стало известно, что против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей возбудили уголовные дела о хищении и государственной измене. Соответствующие сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

Украинский политолог Михаил Чаплыга, комментируя уголовное преследование Кличко, заявил, что это связано с планами команды Владимира Зеленского уволить градоначальника с занимаемой должности и борьбой за пост председателя Киевской городской государственной администрации.

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