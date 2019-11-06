Меркель раскрыла свою сокровенную мечту

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, чем бы она занималась в данный момент, если бы не была связана с политикой. Ее давней мечтой оказалось путешествие по Соединенным Штатам.

По словам Меркель, она не стала бы связывать свою судьбу с руководством ГДР, если бы Берлинская стена осталась невредимой до наших дней. В этом случае, уточнила она, она бы вышла на пенсию еще пять лет назад, так как в республике женщинам это разрешено было делать с 60 лет.

«Моя первая долгая поездка была бы в Америку. Из-за ее размера, разнообразия, культуры. Ехать на авто, слушая Брюса Спрингстина, видеть Скалистые горы – это была моя мечта», - сказала канцлер в интервью газете Spiegel.

Ранее Меркель раскрыла свои планы на жизнь после 2021 года, когда она перестанет быть канцлером. Политик отметила, что люди узнают о ней в другом амплуа.