В Москве 7 ноября перекроют центральные улицы

В четверг, 7 ноября, будут перекрыты улицы в центре Москвы из-за торжественного марша на Красной площади, посвященного легендарному параду 7 ноября 1941 года.

Для движения транспорта с 6:00 и до 13:00 будут перекрыты участок улицы Ильинка от Новой площади до Красной площади, участок улицы Варварка от Старой площади до Красной площади и площадь Васильевский спуск.

С 8:00 до 12:00 будет ограничено движение на Моховой улице, начиная от Большой Никитской и заканчивая Тверской.

Еще одно ограничение движения транспорта будет действовать с 11:00 до 14:30 на Петровке, от первого дома на Театральной площади до Театрального проезда, передает РИА Новости.

Напомним, торжественный марш организован в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. В этот день враг вплотную подошел к Москве, и участники уходили на фронт прямо с Красной площади. Во вторник, 5 ноября, прошла репетиция торжественного марша. В парадных расчетах прошли воспитанники Суворовского училища, военно-патриотических клубов и кадетских классов.