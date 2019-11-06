Танковый завод в Харькове вогнал Зеленского в тоску

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в шоке от результатов производственной деятельности завода имени В. А. Малышева, который с 2009 года выпустил для нужд ВСУ один танк. Об этом украинский лидер заявил в ходе совещания по вопросам деятельности госконцерна «Укроборонпром».

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009 года. А статистика такова, что в советское время - 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?» - задался вопросом Зеленский.

Президент Украины потребовал срочно созвать заседание правительства во главе в новым премьер-министром и определить план неотложных действий по выходу из кризиса.

Зеленский также рекомендовал подключить сотрудников правоохранительных органов, которым предстоит установить возможную криминальную составляющую в деятельности государственного оборонного концерна.

«Надо понимать, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины ничего мы не делаем, почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает», - цитирует заявление президента Зеленского портал 112.ua.

Невыразительные результаты деятельности оборонных предприятий страны могут быть связаны с фигурой бывшего украинского президента Петра Порошенко, который в настоящее время является фигурантом нескольких уголовных дел.

Одно из них возбуждено по факту возможной коррупции в высших эшелонах власти и хищений в армии. По версии следователей НАБУ, огромные бюджетные средства на военные нужды могли оказаться на офшорных счетах Порошенко и его приближенных.