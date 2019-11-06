Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая супруга члена так называемой банды Цапка Вячеслава Цеповяза впала в кому. Наталью Стришнюю судят за многомиллионное вымогательство и теперь ввиду состояния ее здоровья слушания по делу будут отложены до 14 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.

Стришняя и ее родной брат Иван обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей у одного из коммерсантов. Инцидент произошел еще в 2010 году, когда оба фигуранта дела состояли в банде Цапка.

После трагических событий в станице Кущевской, где преступники совершили массовое убийство, коммерсант обратился в правоохранительные органы. Вымогателей арестовали 30 июня этого года.

Защита Стришней настаивает на изменении меры пресечения, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья подсудимой. Якобы она страдает онкологическим заболеванием и вынуждена принимать лекарственные препараты, которые получает в аптеке лично.

Экс-супруг Натальи Стришней Вячеслав Цеповяз отбывает длительный срок заключения после убийства в станице Кущевской. В этом году подсудимая развелась с ним и взыскала с Цеповяза в свою пользу свыше четырех миллионов рублей.