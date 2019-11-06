На Украине назвали причину возбуждения уголовных дел против Кличко

Возбуждение уголовных дел против мэра Киева Виталия Кличко связано с планами команды президента Украины Владимира Зеленского уволить градоначальника с занимаемой должности и борьбой за пост председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Это прямое следствие этой борьбы. Причем следствие очевидного проигрыша ставленников администрации президента на кресло главы КГТА. Это все равно как после боя машут кулаками. На самом деле никакой перспективы это дело иметь не может, поскольку те подписи, которые ставит глава КГГА, он ставит под коллегиальными решениями. То есть все это легитимизовано Киевсоветом. Поэтому я расцениваю это как "укус" после боя, который никакого реального влияния на политический расклад в городе уже иметь не будет», - заявил специалист.

О планах украинского лидера уволить мэра Киева стало известно в конце июля, но 14 августа старый состав правительства отказался согласовывать это решение. Виталий Кличко, в свою очередь, обвинил команду Владимира Зеленского в отсутствии профессионализма, в ответ на это глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что киевский мэр потерял контроль над городом.

В начале октября Верховная рада приняла закон «О столице». Согласно документу мэр Киева больше не является автоматически председателем Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В ноябре стало известно, что против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей возбудили уголовные дела о хищении и государственной измене. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают градоначальника в хищении денежных средств и злоупотреблении властью. Соответствующие сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

С просьбой проверить деятельность киевского мэра в НАБУ обратились депутаты городского совета, которые заподозрили его в махинациях при реконструкции Шулявского моста. В жалобе говорится, что Виталий Кличко и его приближенные могли использовать бюджетные средства в личных целях, при том что смета расходов многократно завышена.

Таким образом, уверены депутаты, градоначальник не только совершал незаконные действия, но и содействовал обогащению за счет городской казны частных лиц.