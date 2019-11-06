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«Газпром» озвучил условия для заключения нового контракта с Украиной

Тамара Астапенкова
16:00 06.11.2019
Одним из самых принципиальных вопросов, требующих урегулирования, является готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.
«Газпром» озвучил условия для заключения нового контракта с Украиной
© Фото: Stefan Sauer dpa, Globallookpress

Перед заключением нового соглашения по транзиту газа с Украиной необходимо урегулировать нескольких принципиальных вопросов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщают «Известия».

Одним из самых принципиальных вопросов является урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране», - говорится в сообщении «Газпрома».

Еще один важный вопрос, требующий урегулирования, - это готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок. От этого решения зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую должен поддерживать «Газпром» на границе с Украиной.

Ранее Владимир Путин на переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном предложил Украине обнулить взаимные претензии по газовому спору.

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